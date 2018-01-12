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Пентагон готовится отразить самую масштабную кибератаку
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    Пентагон готовится отразить самую масштабную кибератаку

    6:29  12 Января 2018  /обновлено: 7:33  12 Января 2018
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    Пентагон готовится отразить самую масштабную кибератаку

    Вашингтон, 12 января. Министерство обороны США готовится отразить самую масштабную кибератаку, уже получившую название «терабайт смерти».

    По словам главы Управления оборонных информационных систем минобороны США генерал-лейтенанта Алана Линна, Пентагон все чаще фиксирует атаки на свои сети.

    «Теперь мы получаем 600-гигабайтные атаки на точки доступа в интернет и уникальные, различные способы атаки, о которых мы не думали раньше», — пояснил Линн.

    «Мы бы назвали это «терабайтом смерти» — есть «терабайт смерти», который уже стоит на пороге», — добавил он прогноз об ожидающейся атаке.

    Ранее Газета.ру сообщала, что в конце 2016 года президент России Владимир Путин подписал Доктрину информационной безопасности Российской Федерации. Главным в этом документе было то, что в соответствии с новой доктриной, российские власти выступают в качестве ключевого игрока не только в обеспечении информационной безопасности страны, но и в развитии информационных ресурсов.

    Автор: Ирина Новикова
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    #пентагон #кибератака
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