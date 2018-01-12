Выборы-2018: в точках сборах подписей за Путина выстроились очереди

Москва, 12 января. В точках сборах подписей за кандидата в президенты России Владимира Путина выстроились целые очереди.

Как сообщает Первый канал, такая ситуация в частности наблюдается в Нижнем Тагиле и в подмосковных Химках. Напомним, что действующему главе государства, как и другим самовыдвиженцам, необходимо заручится поддержкой 300 тысяч избирателей.

Согласно закону, от сбора автографов освобождены лишь кандидаты, представляющие парламентские партии — Владимир Жириновский и Павел Грудинин. А если партия не представлена в Госдуме, в Центризбирком нужно сдать 100 тысяч подписей.

Добавим, что Центральная избирательная комиссия завершит прием подписей за кандидатов в президенты 31 января. После этого в течение десяти дней будет определен окончательный список участников выборов.

Напомним, что накануне в избирательном штабе кандидата в президенты РФ Путина заявили об окончании сбора денег в избирательный фонд. Как сообщает URA.RU, собранные сверх допустимого пожертвования будут возвращены.