Технология «быстрого старта» появится в ГЛОНАСС в следующем году

Москва, 12 января. Уже в следующем году российская навигационная система ГЛОНАСС получит опцию «быстрого старта».

Как сообщают «Известия», внедренная специальная технология поможет поддерживающим ее устройствам буквально за несколько секунд после включения находить спутники и определять свои координаты.

«Более быстрое установление координат терминалов ЭРА-ГЛОНАСС после дорожно-транспортных происшествий, повышение точности локализации места ДТП под мостами и в туннелях станет весьма востребованной и полезной опцией», — рассказали изданию в пресс-службе АО «ГЛОНАСС».

Как оказалось, определение местоположения ускорится за счет загрузки данных о спутниках в клиентские устройства через сотовую связь или Wi-Fi. Такая функция заработает в 2019 году.

Добавим, что минувшей осенью на заседании комиссии военно-промышленного комплекса президент России Владимир Путин поручил сравнять эффективность GPS и ГЛОНАСС уже к 2020 году.