Глава Минобрнауки потребовала проверить на плагиат диссертации своих заместителей

Москва, 12 января. Глава Министерства образования и науки РФ Ольга Васильева поручила департаменту аттестации научных и научно-педагогических работников провести проверку на плагиат диссертаций и других научных работ своих заместителей и руководителей департаментов ведомства.

Сообщается, что поводом к данному поручению стала ситуация с обвинениями в плагиате заместителя министра, академика РАН Григория Трубникова.

«После ситуации с Трубниковым, когда к его работе были предъявлены претензии, министр поручила проверить диссертации всех своих заместителей и директоров департаментов», — отметил источник в Минобрнауки, говорится в материале Ura.ru.

Ранее Газета.ру сообщала, что министр образования Ольга Васильева решила жестко бороться с плагиатом в диссертациях руководства министерства.