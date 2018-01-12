Трамп заявил, что США проследят, чтобы никто не вмешивался в выборы, включая РФ

Вашингтон, 12 января. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти проследят, чтобы никто не вмешивался в выборы, включая Россию.

Как передает ТАСС, об этом глава Белого дома заявил в интервью газете Wall Street Journal, имея в виду промежуточные выборы в американский Конгресс, которые должны состояться в ноябре текущего года.

«Мы будем очень, очень осторожны по поводу России или же кого-нибудь еще. США намерены убедиться, что ни одна страна не будет иметь никакого отношения к исходу промежуточных выборов или каких-либо других», — сказал Трамп

По словам американского президента, власти «работают над различными решениями» данной проблемы, чтобы быть застрахованными на этот счет. Никаких пояснений по этому поводу президент не дал.

Добавим, что накануне на встрече с руководителями ведущих печатных СМИ и ИА Владимир Путин заявил о том, что утверждения о вмешательстве России в выборы в США являются «полной чушью и бредом».

