Эксперт объяснил, почему министерство финансов РФ закупает валюту

Москва, 12 января. Ведущий аналитик Amarkets Артем Деев объяснил, почему российское министерство финансов закупает валюту.

Как сообщает «Ридус», скупать доллары на Московской бирже ведомство начнет уже с понедельника 15 января и потратит на это порядка 257 млрд рублей. Именно столько Кабмин рассчитывает получить в качестве допдоходов от цен на нефть выше 40 долларов за баррель.

«Решение Минфина скупать валюту в еще большем объеме, чем в прошлом году, оправдано декабрьской стабильностью рубля на фоне рекордных покупок валюты и ростом стоимости нефти, так как именно доходы от нефти и газа идут на покупку валюты», — прокомментировал Деев.

Как пояснил эксперт, сейчас валюту можно купить дешевле, чем в 2017 году. И данный резерв необходим для поддержания стабильной платежеспособности государства по внешним выплатам.

Напомним, что на днях глава государства Владимир Путин при посещении Тверского вагоностроительного завода заявил, что позитивная динамика экономики в стране сохраняется, а дефицит бюджета меньше плановых показателей.