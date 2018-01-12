Трамп назвал «грязными дырами» часть стран, откуда в США прибывают мигранты

Вашингтон, 12 января. Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторые мигранты прибывают в Америку из стран, являющихся «грязными дырами».

Сообщается, что американский глава в частности, имел в виду Гаити и страны Африки.

По его словам, Соединенным Штатам следует стремиться к тому, чтобы в страну прибывали люди, например, из Норвегии.

В свою очередь, представитель Белого дома Радж Шах подчеркнул, что президент «добивается окончательных решений», в результате которых США станут сильнее за счет мигрантов, которые могут принести пользу обществу, способствовать росту экономики и ассимилироваться в великой стране.

Ранее Газета.ру сообщала, что президент России Владимир Путин указал на необходимость совершенствования механизма защиты интересов россиян при большом притоке трудовых мигрантов. При этом Путин заявил о невозможности полного прекращения миграции, призвав спецслужбы наладить жесткий контроль над миграционными потоками.