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Путин отметил политическую грамотность и зрелость Ким Чен Ына
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    Путин отметил политическую грамотность и зрелость Ким Чен Ына

    5:15  12 Января 2018
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    Путин отметил политическую грамотность и зрелость Ким Чен Ына

    Москва, 12 января. Президент РФ Владимир Путин назвал главу Северной Кореи Ким Чен Ына грамотным и зрелым политиком и призвал к диалогу.

    По словам российского главы, лидер КНДР решил стратегическую задачу путем создания ядерного заряда и ракеты большой дальности.

    «Он решил свою стратегическую задачу - у него есть ядерный заряд, есть ракета глобальной дальности до 13 тыс. км., которая может достичь практически любой точки земного шара, во всяком случае - любой точки на территории его вероятного противника», — считает Путин.

    При этом он подчеркнул, что ситуацию на Корейском полуострове необходимо успокаивать через диалог и призвал стороны конфликта к переговорам.

    Путин подчеркнул, что конфликт будет решен если все участники этого процесса, в том числе и северокорейцы, будут уверены в том, что их безопасность может быть гарантирована без ядерного оружия.

    Ранее Газета.ру сообщала, что в ходе встречи с руководителями печатных СМИ и информационных агентств президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию на Корейском полуострове, заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын «выиграл эту партию».

    Автор: Ирина Новикова
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    #владимир путин #ким чен ын
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