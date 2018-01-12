Путин отметил политическую грамотность и зрелость Ким Чен Ына

Москва, 12 января. Президент РФ Владимир Путин назвал главу Северной Кореи Ким Чен Ына грамотным и зрелым политиком и призвал к диалогу.

По словам российского главы, лидер КНДР решил стратегическую задачу путем создания ядерного заряда и ракеты большой дальности.

«Он решил свою стратегическую задачу - у него есть ядерный заряд, есть ракета глобальной дальности до 13 тыс. км., которая может достичь практически любой точки земного шара, во всяком случае - любой точки на территории его вероятного противника», — считает Путин.

При этом он подчеркнул, что ситуацию на Корейском полуострове необходимо успокаивать через диалог и призвал стороны конфликта к переговорам.

Путин подчеркнул, что конфликт будет решен если все участники этого процесса, в том числе и северокорейцы, будут уверены в том, что их безопасность может быть гарантирована без ядерного оружия.

Ранее Газета.ру сообщала, что в ходе встречи с руководителями печатных СМИ и информационных агентств президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию на Корейском полуострове, заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын «выиграл эту партию».