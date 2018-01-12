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ФНС пригрозила российским банкам миллионными штрафами
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    ФНС пригрозила российским банкам миллионными штрафами

    4:48  12 Января 2018  /обновлено: 5:47  12 Января 2018
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    ФНС пригрозила российским банкам миллионными штрафами

    Москва, 12 января. Федеральная налоговая служба предупредила российские банки о многомиллионных штрафах, которые могут им грозить в случае неготовности к началу обмена информацией об иностранных налогоплательщиках.

    Сообщается, что обмен данными должен начаться весной этого года, в противном случае кредитные организации могут быть оштрафованы или получить запрет на работу в Европе.

    В материале газеты «Известия» говорится, что санкции могут последовать со стороны 44 государств и четырех офшорных территорий.

    Эксперты поясняют, что для того чтобы запустить обмен информацией российские банки сначала должны установить налоговое резидентство новых и действующих клиентов, после чего по форме отправить информацию в ФНС. Однако формы отчетности еще не созданы, как и не получено согласие клиентов.

    Ранее Газета.ру сообщала, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, упрощающий валютный контроль для физических лиц. Теперь граждане России, которые живут за рубежом не менее 183 дней (независимо от количества въездов на территорию РФ), смогут не уведомлять налоговиков об открытых за границей счетах и движении средств на них.

    Автор: Ирина Новикова
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    #банки #штрафы #фнс
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