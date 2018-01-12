Минсельхоз РФ хочет повысить минимальную цену на коньяк

Москва, 12 января. Глава департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Евгений Ахпашев заявил, что Минсельхоз РФ намерен инициировать повышение минимальной розничной цены на коньяк в 2018 году.

Сообщается, что согласно идее министерства, минимальная розничная цена бутылки коньяка может вырасти более чем на треть (34,8%) — до 500 рублей за бутылку объемом 0,5 л.

В материале газеты «Известия» говорится, что на повышении цены настаивают сами производители, потому что нынешняя позволяет легко изготавливать фальсификат.

Ранее Газета.ру сообщала, что президент РФ Владимир Путин заявил, что борьба с пьянством в России будет «аккуратно» продолжена, «не так, как это было в середине 80-х годов, чтобы действия государства не приводили к тому, что недоброкачественный алкоголь появлялся подпольно».

В конце июля прошлого года сообщалось, что президент Владимир Путин подписал закон, который ужесточает административную ответственность за нелегальную продажу алкоголя.