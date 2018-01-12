Эксперты рассказали о рекордно низких инфляционных ожиданиях в России

Москва, 12 января. Эксперты заявили, что инфляционные ожидания россиян упали до исторического минимума.

Сообщается, что в конце декабря прошлого года был зафиксирован рекордно низкий уровень ощущаемого гражданами подорожания товаров и услуг.

По данным Центробанка РФ, к концу декабря оценка ощущаемого гражданами удорожания товаров и услуг за год достигла 10%, что является самым низким показателем за всю историю проведения исследований.

Отмечается, что согласно ожиданиям населения, в 2018 году товары и услуги подорожают на 8,7%.

Кроме того, треть населения заявила, что верит в то, что инфляция в 2018 году не превысит 4%, говорится в материале газеты «Известия».

Ранее Газета.ру сообщала, что президент России Владимир Путин сообщил, что он считает правильным процессом таргетирование инфляции Центробанком. Также российский глава напомнил, что в 2017 году Банк России снижал ключевую ставку пять раз. Кроме того, Путин заявил об окончании рецессии в экономике. По его словам, за январь — ноябрь 2017 года ВВП вырос, по оценке Минэкономразвития, на 1,4 процента.