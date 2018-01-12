Встреча послов РФ и США Антонова и Хантсмана прошла в Вашингтоне

Вашингтон, 12 января. В американской столице прошла встреча российского посла в США Анатолия Антонова и его американского коллеги, посла США в РФ Джона Хантсмана.

Фотография со встречи двух дипломатов была опубликована официальным Twitter-аккаунтом российской дипмиссии в США.

В пресс-службе посольства РФ отметили, что эта встреча стала первой для Хантсмана и Антонова. Судя по фотографии, послы встретились в резиденции российского посла в центре Вашингтона.

Антонов получил должность посла в США в августе 2017 года. Хантсман был назначен на должность главы американской дипмиссии в октябре.

Напомним, что ноябре 2017 года в кулуарах саммита АТЭС во вьетнамском Дананге прошла встреча российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Президента удалось обсудить ряд вопросов, включая двусторонние отношения между странами, а также ситуацию в Сирии и на Украине. Джон Хантсман назвал встречу Путина и Трампа самым важным моментом во взаимоотношениях между президентами России и США в тот период времени.