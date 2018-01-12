Американская разведка раскрыла обстоятельства гибели подлодки «Сан-Хуан»

Вашингтон, 12 января. Представители Управления военно-морской разведки США сообщили, что пропавшая два месяца назад аргентинская подводная лодка «Сан-Хуан», была полностью разрушена в результате взрыва.

Эксперты ведомства сообщили, что на глубине 400 метров произошел взрыв, по мощности равняющийся шести тоннам в тротиловом эквиваленте, в результате чего корпус субмарины разрушился за 0,04 секунды. Обломки подводной лодки затонули со скоростью от 10 до 13 узлов.

При этом отмечается, что экипаж даже не успел ничего почувствовать, ведь данное время вдвое меньше минимально необходимого для сознательного восприятия события, говорится в материале Газеты.ру.