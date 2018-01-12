Минобороны: 11 летательных аппаратов вели разведку у границ РФ за последнюю неделю

Москва, 12 января. 11 летательных аппаратов вели разведывательную деятельность у воздушных и морских границ РФ за последнюю неделю. Об этом сообщает Минобороны России.

За тот же период времени дежурные силы противовоздушной обороны РФ (ПВО) совершили четыре вылета на перехват объектов.

Напомним, что летом этого года президент Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну назвал действия Североатлантического альянса возле российских границ «грубой стратегической ошибкой». Российский лидер отметил, что наращивание вооруженных сил НАТО вблизи границ Российской Федерации означает новый виток гонки вооружений.