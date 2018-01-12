Актриса Ольга Чурсина присоединилась к «Команде Путина»

Москва, 12 января. Российская актриса, балерина и общественный деятель Ольга Чурсина присоединилась к команде поддержки президента РФ Владимира Путина Putin Team.

Чурсина отметила, что привыкла опираться на единомышленников для того, чтобы добиваться хороших результатов.

«Только в окружении единомышленников, искренне любящих свою Родину, мы можем добиться больших результатов, направленных на благо нашего государства! Только в сильной команде рождаются и претворяются в жизнь самые смелые идеи, завоевываются победы и исполняются самые заветные мечты», — отметила актриса, добавив, что успехи России в культурной сфере не менее важны, чем в точных науках.

Ранее Газета.ру сообщала, что 28 декабря ЦИК России зарегистрировал группу избирателей, поддерживающих самовыдвижение действующего президента России Владимира Путина. 5 января в ряде российских регионов начался сбор подписей в поддержку кандидатуры Путина.