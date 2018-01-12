США намерены разработать маломощную ядерную боеголовку для «сдерживания РФ»

Вашингтон, 12 января. США планируют разработать и взять на вооружение маломощную ядерную боеголовку для морских ракет Trident. Как заявил бывший помощник предыдущего президента США Барака Обамы Джон Вольфстал, проект будет использован для «сдерживания России».

Белый дом готовится объявить о своем праве применять ядерное оружие первым и одним из пунктов разрабатываемой сейчас командой Трампа стратегии является оснащение новыми ядерными боеголовками баллистических ракет Trident II D5, размещенных на лодках-ракетоносцах. Речь идет о снятии второй – термоядерной – ступени, таким образом, ракета будет оснащена лишь зарядом-инициатором, став обычным ядерным боеприпасом небольшой мощности, пишет «Известия».

Напомним, что осенью президент России Владимир Путин во время итоговой сессии дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи затронул тему ядерного разоружения России и США. Он отметил, что оно происходило в странах не на равноправных условиях: когда Россия продемонстрировала открытость и доверие, США проигнорировали национальные интересы РФ, организовав бомбардировки Югославии и поддержку сепаратизма в Косово.