КНДР и Южная Корея могут пройти под одним флагом на Олимпиаде-2018

Пхенчхан, 12 января. Олимпийский комитет Республики Корея сообщил, что спортсмены из Северной и Южной Кореи могут пройти под одним флагом на олимпийских играх в 2018 году.

В материале газеты «Известия» сообщается, что Сеул надеется на то, что Пхеньян примет предложение и на церемонии открытия Олимпиады команды пройдут под флагом Корейского полуострова.

Стоит отметить, что сборные уже шагали рука об руку под одним флагом на открытии Олимпийских игр 2000 и 2004 годов.

«Хотя это еще не подтверждено точно, мы считаем очень вероятным, что две страны выйдут единым строем», — заявили в комитете.

Ранее Газета.ру сообщала, что несмотря на то, что Международный олимпийский комитет отстранил российскую сборную от Олимпиады-2018, президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия не собирается бойкотировать Олимпиаду и не станет препятствовать тем спортсменам, которые приняли решение лететь в Пхенчхан. Отметим, что российский глава назвал унижением участие в Играх под нейтральными цветами.