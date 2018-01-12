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Показания Иванки Трамп по «российскому делу» будут полезными – конгрессмен Шифф
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    Показания Иванки Трамп по «российскому делу» будут полезными – конгрессмен Шифф

    2:05  12 Января 2018  /обновлено: 2:05  12 Января 2018
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    Показания Иванки Трамп по «российскому делу» будут полезными – конгрессмен Шифф

    Вашингтон, 12 января. Показания дочери президента США Дональда Трампа Иванки в рамках расследования о «вмешательстве России» будут «очень полезными». С таким заявлением выступил замглавы комитета по разведке палаты представителей конгресса США, демократ Адам Шифф.

    «Я считаю, что ее показания в комитете могут быть очень полезными», – заявил конгрессмен.

    Кроме того, он предложил допросить еще около десяти свидетелей для полного понимания вопроса.

    Шифф не смог подтвердить, что возможный допрос Иванки Трамп будет вызван ее контактами с кем-то из участников встречи в Trump Tower, предположительно состоявшей в начале декабря 2016 года. Ряд американских СМИ утверждает, что зять Трампа Джаред Кушнер встречался с послом РФ в США Сергеем Кисляком в небоскребе Трампа.

    «Я думаю, что если существует достоверная информация о том, что Иванка Трамп контактировала с кем-либо из участников данной встречи во время ее проведения, она должна быть предоставлена», – отметил Шифф.

    Напомним, что президент России Владимир Путин прокомментировал расследование США о «вмешательстве» Москвы в выборы президента, назвав происходящее «антироссийской истерией». По словам президента, происходящее правильнее было бы называть не расследованием – так как расследование предполагает выяснение полноты всех обстоятельств и изучение причин – а «использованием русофобских инструментов во внутриполитической борьбе».

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #путин #сша #расследование #трамп #шифф #иванка
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