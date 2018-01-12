Украина пытается возобновить производство «почти ядерных» ракет

Киев, 12 января. Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко заявил, что в стране предпринимаются попытки возобновить программу по производству ракет, поражающая сила которых близка к ядерным.

Гриценко пояснил, что имеет в виду проект многофункционального ракетного комплекса «Сапсан», который должен встать на замену аналогичной технике, произведенной в Советском Союзе.

Экс-министр подчеркнул, что речь идет о боеприпасах повышенной мощности, однако не обладающих проникающей радиацией и не вызывающих радиоактивного заражения.

«Тут есть возможность говорить не о боеприпасах ядерных, а о боеприпасах повышенной мощности, которые по своему эффекту не являются ядерными, но близки к тому по поражающей силе», — добавил он.

Ранее Газета.ру сообщала, что в ходе заседания коллегии Министерства обороны РФ российский президент Владимир Путин заявил о необходимости развития ядерной триады в стране. По его словам, к 2021 году российские ядерные силы наземного базирования должны быть оснащены новыми вооружениями до 90%, в частности, речь идет о ракетных комплексах, способных уверенно преодолевать существующие и даже перспективные системы противоракетной обороны.