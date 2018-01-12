Трамп предположил, что у него хорошие отношения с Ким Чен Ыном

Вашингтон, 12 января. Президент США Дональд Трамп допустил, что у него могут быть хорошие отношения с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом он заявил во время интервью изданию Wall Street Journal.

«Возможно, у меня хорошие отношения с Ким Чен Ыном. У меня есть отношения с людьми. Мне кажется, вы удивлены», – заявил президент США.

В то же время, он отказался отвечать на вопрос, доводилось ли ему когда-либо общаться с руководителем КНДР, пишет «Газета.ru».

«Я не хочу это комментировать. Я не говорю, что общался или не общался с ним. Я просто не хочу комментировать», – сказал он

Отметим, что президент России Владимир Путин и руководитель КНДР регулярно направляют друг другу поздравительные телеграммы по различным поводам. Так, в 2016 году Владимир Путин направил телеграмму лидеру Ким Чен Ыну, поздравив его с назначением на должность председателя Государственного совета. А летом 2017 года северокорейский лидер поздравил Путина с Днем России, пожелав «успехов в его ответственной работе по построению могучей России и защите ее безопасности и интересов».