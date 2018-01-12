Сирия: почти 2 тыс. человек вернулись в свои дома за минувшую неделю

Москва, 12 января. Пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что примерно две тысячи человек вернулись в свои дома в Сирии за минувшую неделю.

Сообщается, что, по данным ведомства, более 1,9 тысячи сирийцев смогли вернуться домой.

Также отмечается, что за прошедшую неделю к процессу примирения присоединились шесть населенных пунктов: Шения, Заафарана, Эль-Васита, Шасмин, Аль-Абудия и Тарфави.

Минобороны отметило, что российские военные провели три гуманитарные акции, доставив мирным жителям около восьми тонн продовольствия.

Ранее Газета.ру сообщала, что 11 декабря прошлого года президент РФ Владимир Путин впервые посетил авиабазу «Хмеймим» в Сирии, где отдал приказ вывести российские войска из страны.

Выступая перед личным составом российской авиабазы Путин пообещал, что Россия не даст террористам вновь начать активные действия на территории страны.