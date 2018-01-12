«Аэрофлот» окажет юридическую помощь стюардессе, которой угрожала жена Аршавина

Москва, 12 января. Компания «Аэрофлот» заявила, что полностью поддерживает свою стюардессу, увольнения которой добивается жена экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина Алиса после того, как ее сняли с рейса.

«Наша бортпроводница оказалась под прицелом камер. Компания оказывает ей всяческую поддержку. Если Аршавина подаст в суд, мы поможем нашей сотруднице и юридически. «Аэрофлот» не пойдёт на отстранение стюардессы, поскольку она действовала согласно всем инструкциям. Мы также не намерены извиняться перед госпожой Аршавиной, которая хамила сотрудникам и нарушала правила поведения на борту», — приводит RT слова пресс-секретаря «Аэрофлота» Максима Фетисова.

Напомним, что жена Аршавина угрожала стюардессе судебным разбирательством и тюремным заключением. Кроме того, сообщалось, что он предлагала бортпроводникам взятку в 15 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в конце прошлого года президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил предложение главы авиационной компании «Аэрофлот» Виталия Савелова, который выразил готовность перевозить футбольных болельщиков сборной России во время мундиаля—2018 за пять рублей.