Жена Аршавина перед снятием с рейса предлагала взятку стюардессе «Аэрофлота»

Москва, 12 января. Супруга российского футболиста Андрея Аршавина Алиса, выведенная из самолета Москва-Алма-Ата, предлагала взятку стюардессе.

В рапорте старшего бортпроводника о снятии Аршавиной с самолета, говорится, что она потребовала пересадить в бизнес-класс няню ее детей. После того, как ей отказали, она начала предлагать бортпроводнице 15 тысяч рублей.

Когда же и это не помогло, Аршавина начала оскорблять бортпроводников и ругать авиакомпанию «Аэрофлот», после чего самовольно усадила няню в бизнес-класс, сообщает RT.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин ведет борьбу с коррупцией, со взяточничеством, например, в 2016 году подписал несколько важных указов о противодействии коррупционной деятельности.

Также российский глава, выступая в прошлом году на съезде партии «Единая Россия», отметил критическую важность борьбы с коррупцией.