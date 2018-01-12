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Жена Аршавина перед снятием с рейса предлагала взятку стюардессе «Аэрофлота»
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    Жена Аршавина перед снятием с рейса предлагала взятку стюардессе «Аэрофлота»

    1:27  12 Января 2018  /обновлено: 1:48  12 Января 2018
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    Жена Аршавина перед снятием с рейса предлагала взятку стюардессе «Аэрофлота»

    Москва, 12 января. Супруга российского футболиста Андрея Аршавина Алиса, выведенная из самолета Москва-Алма-Ата, предлагала взятку стюардессе.

    В рапорте старшего бортпроводника о снятии Аршавиной с самолета, говорится, что она потребовала пересадить в бизнес-класс няню ее детей. После того, как ей отказали, она начала предлагать бортпроводнице 15 тысяч рублей.

    Когда же и это не помогло, Аршавина начала оскорблять бортпроводников и ругать авиакомпанию «Аэрофлот», после чего самовольно усадила няню в бизнес-класс, сообщает RT.

    Напомним, что президент РФ Владимир Путин ведет борьбу с коррупцией, со взяточничеством, например, в 2016 году подписал несколько важных указов о противодействии коррупционной деятельности.

    Также российский глава, выступая в прошлом году на съезде партии «Единая Россия», отметил критическую важность борьбы с коррупцией.

    «Ничто так не крадет ресурс развития, как неправда, несправедливость, беззаконие, как коррупционная ржавчина и мздоимство, равнодушие к своей стране и отстраненность от нужд граждан, чванливость и высокомерие, от кого бы они ни исходили — от политиков, чиновников, бизнеса или тех, кто называет себя элитой», — цитирует президента Газета.ру.

    Автор: Ирина Новикова
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    #взятка #бортпроводница #алиса аршавина
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