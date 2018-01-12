Общественная палата РФ предложила сделать отдых в детских лагерях доступнее

Москва, 11 января. Общественная палата России предложила повысить доступность детских лагерей, наладив субсидирование путевок и перелетов. Соответствующие рекомендации будут направлены в органы власти после февральских слушаний, рассказала представитель ОП Елена Сутормина.

Сутормина предложила повысить доступность отдыха с помощь госдотаций на путевки для детей, в первую очередь для сирот, инвалидов и оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. Она подчеркнула, что такие расходы будут по силам только федеральному бюджету.

«У регионов слишком много расходов, и это должен взять на себя именно федеральный бюджет», — приводит ее слова «Парламентская газета».

Также она предложила увеличить число субсидированных авиаперелетов, чтобы больше детей из северных регионов страны смогли отдохнуть на юге.

Напомним, что президент России Владимир Путин в ходе традиционной большой пресс-конференции в конце декабря прошлого года рассказал о планах создать в России научные лаборатории и технологические парки мирового класса для детей. Он упомянул несколько российских детских центров – «Сириус», «Океан», «Орленка» и «Артек» – в которых уже разрабатываются и применяются методики работы с молодыми людьми.