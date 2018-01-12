Турист из России погиб на Шри-Ланке в ДТП

Камбурупития (Шри-Ланка), 12 января. На острове Шри-Ланка произошло ДТП, в котором погиб турист из России. Об этом сообщает местный новостной портал Hiru News.

Авария произошла в населенном пункте Камбурупития рано утром 11 января. Двое туристов из России ехали на велосипедах из Велигама в Матару, когда их сбил автомобиль. Один турист погиб, второй сейчас госпитализирован пишет телеканал «360».

Местные СМИ утверждают, что оба туриста во время аварии находились «в состоянии интоксикации», однако какая именно интоксикация стала причиной ДТП не уточняется.

Напомним, что 29 декабря прошлого года российский президент Владимир Путин подписал закон об увеличении максимальной суммы страховки при ДТП, оформленному по европротоколу. Согласно ему, страховые выплаты пострадавшей стороне будут увеличены с 50 до 100 тыс. рублей.