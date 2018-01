Захарова рассказала о подозрительном звонке из Нью-Йорка с украинского номера

Москва, 12 января. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, как с украинского номера мобильного телефона ей пыталась дозвониться женщина, представившаяся сотрудницей американского издания BuzzFeed и попросила связать ее с российским дипломатом Михаилом Калугиным.

Захарова напомнила, что BuzzFeed неоднократно публиковал информацию о том, что Калугин «чуть ли не лично Трампа избирал».

В ходе беседы она обратила внимание, что звонок был совершен с украинского мобильного номера.

«Перезваниваю. Меня ждёт ещё один сюрприз. Трубку мобильного номера WhatsApp, на аватарке которого изображена девушка, берёт… мужчина… Вдруг снова появляется девушка. И я задаю вопрос, почему из BuzzFeed мне звонят с Украины. Получаю ответ, что мне звонят из Нью-Йорка, но с украинского телефона», — приводит слова Захаровой RT.

Позже Захарова получила сообщение с этого же номера: Hello. We are writing to you from BuzzFeed News («Привет. Мы пишем вам из BuzzFeed News»).

«Одним словом, контора пишет. И уже даже не скрывает, какая именно», — подчеркнула Захарова.

Напомним, что 26 декабря 2017 года президент Российской Федерации Владимир Путин принял решение присвоить пресс-секретарю министерства иностранных дел страны Марии Захаровой дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса.