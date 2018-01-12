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Политика
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Общество
Захарова рассказала о подозрительном звонке из Нью-Йорка с украинского номера
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    Захарова рассказала о подозрительном звонке из Нью-Йорка с украинского номера

    0:25  12 Января 2018  /обновлено: 0:49  12 Января 2018
    1441

     

    Захарова рассказала о подозрительном звонке из Нью-Йорка с украинского номера

    Москва, 12 января. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, как с украинского номера мобильного телефона ей пыталась дозвониться женщина, представившаяся сотрудницей американского издания  BuzzFeed и попросила связать ее с российским дипломатом Михаилом Калугиным.

    Захарова напомнила, что BuzzFeed неоднократно публиковал информацию о том, что Калугин «чуть ли не лично Трампа избирал».

    В ходе беседы она обратила  внимание, что звонок был совершен с украинского мобильного номера.

    «Перезваниваю. Меня ждёт ещё один сюрприз. Трубку мобильного номера WhatsApp, на аватарке которого изображена девушка, берёт… мужчина… Вдруг снова появляется девушка. И я задаю вопрос, почему из BuzzFeed мне звонят с Украины. Получаю ответ, что мне звонят из Нью-Йорка, но с украинского телефона», — приводит слова Захаровой RT.

    Позже Захарова получила сообщение с этого же номера:  Hello. We are writing to you from BuzzFeed News («Привет. Мы пишем вам из BuzzFeed News»).

    «Одним словом, контора пишет. И уже даже не скрывает, какая именно», — подчеркнула Захарова.

    Напомним, что 26 декабря 2017 года президент Российской Федерации Владимир Путин принял решение присвоить пресс-секретарю министерства иностранных дел страны Марии Захаровой дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #путин #захарова #звонок #buzzfeed
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