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Политика
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Политика
Песков подтвердил подготовку встречи Путина с президентом Аргентины
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    Песков подтвердил подготовку встречи Путина с президентом Аргентины

    0:31  12 Января 2018  /обновлено: 0:31  12 Января 2018
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    Песков подтвердил подготовку встречи Путина с президентом Аргентины

    Москва, 12 января. Идет подготовка ко встрече президентов России и Аргентины Владимира Путина и Маурисио Макри, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков заявил РИА Новости, что «встреча готовится». Однако подробности на данный момент не разглашаются.

    В администрации президента Аргентины ранее заявили, что Макри планирует посетить Россию с официальным визитом 22-23 января.

    Первая встреча глав государств после избрания Макри на должность президента Аргентины состоялась 5 сентября 2016 года. Тогда Путин подчеркнул, что Аргентина — заметный торгово-экономический партнер России в Латинской Америке.

    Песков подтвердил подготовку встречи Путина с президентом Аргентины

    В середине ноября прошлого года министр иностранных дел Аргентины Хорхе Фори на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что власти страны надеются, что Путин примет участие в саммите G20, который пройдет в 2018 году в Буэнос-Айресе.

    Автор: Олеся Волкова
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    #путин #аргентина #макри
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