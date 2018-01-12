Песков подтвердил подготовку встречи Путина с президентом Аргентины

Москва, 12 января. Идет подготовка ко встрече президентов России и Аргентины Владимира Путина и Маурисио Макри, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков заявил РИА Новости, что «встреча готовится». Однако подробности на данный момент не разглашаются.

В администрации президента Аргентины ранее заявили, что Макри планирует посетить Россию с официальным визитом 22-23 января.

Первая встреча глав государств после избрания Макри на должность президента Аргентины состоялась 5 сентября 2016 года. Тогда Путин подчеркнул, что Аргентина — заметный торгово-экономический партнер России в Латинской Америке.

В середине ноября прошлого года министр иностранных дел Аргентины Хорхе Фори на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что власти страны надеются, что Путин примет участие в саммите G20, который пройдет в 2018 году в Буэнос-Айресе.