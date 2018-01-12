Прокуратура Украины устроила «инквизицию» священникам УПЦ МП

Киев, 12 января. Прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении представителей Запорожской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата по подозрению в дискриминации лиц, не проходивших обряд крещения в УПЦ МП.

Как сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган, уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 161 УК Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). По ее словам, действия представителей УПЦ МП привели к последствиям «в виде возникновения столкновений и массовых беспорядков в Запорожской области и других регионах Украины».

По мнению прокуратуры, представители Запорожской епархии УПЦ МП якобы допускают выборочный подход к осуществлению религиозных обрядов, отдавая предпочтение лицам, которые проходили обряд крещения именно в УПЦ МП. Помимо этого, по словам Сарган, они якобы осуждают общение прихожан церкви на украинском языке.

По данным украинских СМИ, инцидент, о котором сообщала Сарган, произошел в начале года. 31 декабря при трагических обстоятельства погиб двухлетний ребенок. СМИ сообщали, что священник, которого пригласила ритуальная служба, якобы отказался отпевать погибшего из-за того, что мальчика крестили в церкви УПЦ Киевского патриархата.

Напомним, в минувший понедельник украинские правые радикалы заблокировали въезд в Киево-Печерскую лавру в центре Киева. Отдельные акции радикалов против церквей Московского патриархата прошли также в Днепропетровске и Запорожье.

В настоящее время на Украине действуют несколько церквей православного обряда, в том числе, признанная всеми поместными православными церквами мира УПЦ МП.

В 1992 году митрополит Филарет (Денисенко) потребовал для УПЦ автокефалии — статуса поместной церкви, предполагающего ее административную независимость. Не получив на это согласия, он, несмотря на данную клятву сохранить церковное единство на Украине, создал и юридически зарегистрировал так называемый Киевский патриархат. В 1997 году РПЦ отлучила Филарета от церкви и предала анафеме.