Путин обсудил с Медведчуком второй этап обмена пленными в Донбассе

Москва, 12 января. В среду прошла встреча президента России Владимира Путина с представителем Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктором Медведчуком. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В ходе встречи Путин и Медведчук обсуждали ситуацию на Украине, в первую очередь – второй этап обмена пленными между Киевом и республиками Донбасса.

В конце декабря в Донбассе состоялся самый масштабный за время гражданского конфликта на Украине обмен пленными. Киеву передали 73 человека, а ЛНР и ДНР — 73 и 165 человек соответственно. Как ранее заявлял Медведчук, успешный обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса был бы невозможен без участия президента России Владимира Путина.

Кроме того, Медведчук отметил роль руководителей ДНР и ЛНР Александра Захарченко и Леонида Пасечнику в содействии в вопросах обмена военнопленными.