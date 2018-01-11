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Политика
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Украина
В ВМС Украины прокомментировали предложение Путина о возврате техники из Крыма 
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    В ВМС Украины прокомментировали предложение Путина о возврате техники из Крыма 

    23:41  11 Января 2018  /обновлено: 23:41  11 Января 2018
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    В ВМС Украины прокомментировали предложение Путина о возврате техники из Крыма 

    Киев, 11 января. Военная техника, которая осталась в Крыму, была в рабочем состоянии, и решение о ее возвращении будет принимать руководство Украины, заявил командующий Военно-морскими силами ВС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко.

    «Решение будет приниматься на высшем политическом уровне руководства страны, и я побоюсь сказать, но это требует очень тщательного изучения, чтобы мы не остались разменной картой в какой-то грязной кремлевской игре», — заявил Воронченко в эфире телеканала «112 Украина».

    По его словам, на момент возвращения Крыма в состав России «из восьми боевых кораблей не на ходу был только один корабль». По его мнению, в Крыму «осталось техники на два батальона БМП, они все были практически готовы, и два батальона БТРов, 15-20% БТРов подлежало ремонту».

    В четверг во время встречи с представителями СМИ президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма. Речь идет о десятках военных кораблей, самолетов и бронетехники, которые находятся в плачевном состоянии. Однако вывозить боеприпасы опасно, поэтому Москва может пригласить украинских специалистов для их утилизации.

    Крым вошел в состав России в марте 2014 года. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. 

    Автор: Олеся Волкова
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    #путин #украина #крым
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