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Политика
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МИД Сирии не считает де Мистуру честным посредником в урегулировании кризиса
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    МИД Сирии не считает де Мистуру честным посредником в урегулировании кризиса

    23:48  11 Января 2018  /обновлено: 23:48  11 Января 2018
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    МИД Сирии не считает де Мистуру честным посредником в урегулировании кризиса

    Дамаск, 11 января. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура не может играть честную и сбалансированную роль посредника в урегулировании сирийского кризиса, заявил заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Мекдад.

    «Тот факт, что де Мистура до сих пор колеблется, принимать ли ему участие в Конгрессе по национальному диалогу в Сочи с 29 по 30 января, говорит о том, что эмиссар находится под влиянием Запада и стран Персидского залива», – отметил сирийский дипломат.

    Он подчеркнул, что Дамаск не считает роль де Мистуры в урегулировании кризиса «честной и сбалансированной».

    Ранее сообщалось, что де Мистура пока не принял решения по поводу своей поездки в Сочи, где 29-30 января состоится Конгресс сирийского национального диалога.

    Напомним, что ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что российский президент Владимир Путин лично занимался руководством ВКС РФ в Сирии и подготовкой политического процесса урегулирования ситуации в стране. Сам Путин в конце прошлого года отметил, что после разгрома террористов, в Сирии появилась реальная возможность для политического урегулирования конфликта и восстановления мирной жизни. По его словам, большую роль в этом сыграет Конгресс сирийского национального диалога.

     

    Автор: Антно Зарубин
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    #путин #сирия #дамаск #де мистура #конгресс #мекдад
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