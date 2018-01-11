МИД Сирии не считает де Мистуру честным посредником в урегулировании кризиса

Дамаск, 11 января. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура не может играть честную и сбалансированную роль посредника в урегулировании сирийского кризиса, заявил заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Мекдад.

«Тот факт, что де Мистура до сих пор колеблется, принимать ли ему участие в Конгрессе по национальному диалогу в Сочи с 29 по 30 января, говорит о том, что эмиссар находится под влиянием Запада и стран Персидского залива», – отметил сирийский дипломат.

Он подчеркнул, что Дамаск не считает роль де Мистуры в урегулировании кризиса «честной и сбалансированной».

Ранее сообщалось, что де Мистура пока не принял решения по поводу своей поездки в Сочи, где 29-30 января состоится Конгресс сирийского национального диалога.

Напомним, что ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что российский президент Владимир Путин лично занимался руководством ВКС РФ в Сирии и подготовкой политического процесса урегулирования ситуации в стране. Сам Путин в конце прошлого года отметил, что после разгрома террористов, в Сирии появилась реальная возможность для политического урегулирования конфликта и восстановления мирной жизни. По его словам, большую роль в этом сыграет Конгресс сирийского национального диалога.