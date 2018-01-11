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Политика
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Политика
Госдеп не считает возможным проведение переговоров с КНДР во время ОИ-2018
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    Госдеп не считает возможным проведение переговоров с КНДР во время ОИ-2018

    23:27  11 Января 2018  /обновлено: 23:28  11 Января 2018
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    Госдеп не считает возможным проведение переговоров с КНДР во время ОИ-2018

    Вашингтон, 11 января. Госдепартамент США заявил, что не считает возможным проведение переговоров с КНДР во время Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане.

    Отвечая на вопрос, являются ли такие переговоры с Пхеньяном возможными, директор по политическому планированию госдепартамента Брайан Хук заявил: «Нет».

    Ранее сообщалось, что на Олимпийские игры прибудет делегация из Северной Кореи. Кроме того, на Играх будет присутствовать делегация из США во главе с Майком Пенсом.

    Напомним, что российский президент Владимир Путин неоднократно призывал к проведению переговоров с северокорейским руководством для снижения эскалации на Корейском полуострове. Нагнетание ситуации вокруг КНДР российский лидер назвал «контрпродуктивным». Отметив, что Москва не признает ядерный статус Северной Кореи, Путин заявил, что лишь гарантировав безопасность КНДР и организовав масштабные переговоры на самом высоком уровне, можно будет решить задачу денуклеаризации Корейского полуострова.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #путин #кндр #переговоры #госдеп #ои-2018
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