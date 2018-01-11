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Политика
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Минфин США объявит новые санкции против РФ «в ближайшем будущем»
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    Минфин США объявит новые санкции против РФ «в ближайшем будущем»

    23:26  11 Января 2018  /обновлено: 23:26  11 Января 2018
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    Минфин США объявит новые санкции против РФ «в ближайшем будущем»

    Вашингтон, 11 января. Санкции в отношении России, которые должны быть введены американским правительством в соответствии с подписанным президентом США Дональдом Трампом законопроектом, сейчас прорабатываются, заявил в четверг министр финансов США Стивен Мнучин, добавив, что о принятии санкций будет объявлено в ближайшее время.  

    Во время брифинга в Белом доме журналисты поинтересовались у министра, когда ожидать введения новых ограничительных мер в отношении России.

    «Как мы уже говорили, мы работаем над ними. Они будут объявлены в ближайшем будущем. Это то, на чем мы сконцентрированы», — ответил Мнучин.

    Ранее Трамп подписал «Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций». Документ был принят подавляющим большинством голосов и в Сенате, и в Палате представителей Конгресса США. Трамп при подписании закона высказал решительные возражения. Закон предусматривает ужесточение односторонних рестрикций США в отношении России, Ирана и КНДР. 

    Отметим, в ходе ежегодной большой пресс-конференции 14 декабря президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика сумела преодолеть существенное падение цен на нефть и западные санкции. При этом Путин добавил, что эти негативные факторы позволили российской экономике перестроиться.

    Автор: Олеся Волкова
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    #санкции #путин #сша
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