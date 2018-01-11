Минфин США объявит новые санкции против РФ «в ближайшем будущем»

Вашингтон, 11 января. Санкции в отношении России, которые должны быть введены американским правительством в соответствии с подписанным президентом США Дональдом Трампом законопроектом, сейчас прорабатываются, заявил в четверг министр финансов США Стивен Мнучин, добавив, что о принятии санкций будет объявлено в ближайшее время.

Во время брифинга в Белом доме журналисты поинтересовались у министра, когда ожидать введения новых ограничительных мер в отношении России.

«Как мы уже говорили, мы работаем над ними. Они будут объявлены в ближайшем будущем. Это то, на чем мы сконцентрированы», — ответил Мнучин.

Ранее Трамп подписал «Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций». Документ был принят подавляющим большинством голосов и в Сенате, и в Палате представителей Конгресса США. Трамп при подписании закона высказал решительные возражения. Закон предусматривает ужесточение односторонних рестрикций США в отношении России, Ирана и КНДР.

Отметим, в ходе ежегодной большой пресс-конференции 14 декабря президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика сумела преодолеть существенное падение цен на нефть и западные санкции. При этом Путин добавил, что эти негативные факторы позволили российской экономике перестроиться.