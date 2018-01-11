Выборы-2018: список доверенных лиц Путина пополнили Бокерия, Пиотровский и Гагарина

Москва, 11 января. В список доверенных лиц кандидата на должность президента РФ Владимира Путина вошли певица Полина Гагарина, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, директор Государственного музея «Эрмитаж» Михаил Пиотровский и главный кардиохирург Минздрава России, академик РАН Лео Бокерия.

Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь избирательного штаба Путина Андрей Кондрашов, полный список доверенных лиц будет опубликован после их регистрации и верификации списка в Центральной избирательной комиссии.

Ранее стало известно, что уже составлен список из 264 доверенных лиц. В список вошли, в частности, эстрадный певец Лев Лещенко, юморист Владимир Винокур, продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия. По словам сопредседателя избирательного штаба Елены Шмелевой, доверенными лицами Путина будут порядка 500 человек.

Выборы президента России пройдут 18 марта. Путин идет на выборы как самовыдвиженец.

В четверг Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал данные, согласно которым в декабре рейтинг доверия президенту РФ Владимиру Путину достиг своего максимума за 2017 год и составил 57,7%.

Владимир Путин. Биография.