Путин обсудил выборы-2018 в ходе закрытой части встречи с главами печатных СМИ

Москва, 11 января. В ходе закрытой части встречи российского президента Владимира Путина с руководством отечественных печатных СМИ и информагентств обсуждались предстоящие выборы президента, а также проблемы отрасли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

«В ходе закрытой части речь шла о выборах, о нашей политике, о СМИ и о наших проблемах в СМИ… Президент говорил о том, какие возможности у нас есть, чтобы найти выход из этих проблем», – приводит агентство слова своего источника.

Напомним, что встреча российского лидера с представителями крупнейших отечественных СМИ прошла в этот четверг в редакции газеты «Комсомольская правда». Путин обсудил состояние современных газет и журналов, а также ознакомился с работой издательского дома «Комсомольская правда», сайта газеты и радио «КП»97.2 FM. Кроме того, в ходе встречи был поднят ряд разнообразных вопросов – от возможного смягчения запрета на рекламу алкоголя до состояния российской экономики.