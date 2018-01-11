Сирия: российская делегация ведет подготовку к конгрессу нацдиалога в Сочи – Путин

Москва, 11 января. В Дамаске ведет работу российская межведомственная группа для переговоров с сирийским правительством и встречи с президентом страны Башаром Асадом. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин.

По его словам, сейчас Россия ведет в Дамаске переговоры по подготовке конгресса Сирийского нацдиалога в Сочи.

«Мы и дальше будем укреплять наше партнерство с Турцией, договариваемся о подготовке встречи в Сочи между представителями сирийского правительства и оппозиции», – заявил Путин.

Президент отметил, что межведомственная группа проведет встречу как с сирийским правительством, так и с президентом Асадом.

«Надеюсь, что все эти сложные непростые вопросы будут урегулированы, и мы будем двигаться дальше», – добавил он.

Напомним, что идею провести конгресс народов Сирии предложил Владимир Путин в октябре прошлого года. После успеха с созданием зон деэскалации в Сирии, российский лидер заявил, что Россия надеется перейти к следующему этапу – проведению конгресса народов Сирии, в котором примут участие все этнические и религиозные группы, правительство и оппозиция. Как отметил Путин, это мероприятие может стать ключевым шагом пути политического урегулирования кризиса. Конгресс должен состояться в Сочи 29-30 января.