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Сирия: российская делегация ведет подготовку к конгрессу нацдиалога в Сочи – Путин
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    Сирия: российская делегация ведет подготовку к конгрессу нацдиалога в Сочи – Путин

    22:42  11 Января 2018  /обновлено: 22:42  11 Января 2018
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    Сирия: российская делегация ведет подготовку к конгрессу нацдиалога в Сочи – Путин

    Москва, 11 января. В Дамаске ведет работу российская межведомственная группа для переговоров с сирийским правительством и встречи с президентом страны Башаром Асадом. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин.

    По его словам, сейчас Россия ведет в Дамаске переговоры по подготовке конгресса Сирийского нацдиалога в Сочи.

    «Мы и дальше будем укреплять наше партнерство с Турцией, договариваемся о подготовке встречи в Сочи между представителями сирийского правительства и оппозиции», – заявил Путин.

    Президент отметил, что  межведомственная группа проведет встречу как с сирийским правительством, так и с президентом Асадом.

    «Надеюсь, что все эти сложные непростые вопросы будут урегулированы, и мы будем двигаться дальше»,  – добавил он.

    Напомним, что идею провести конгресс народов Сирии предложил Владимир Путин в октябре прошлого года. После успеха с созданием зон деэскалации в Сирии, российский лидер заявил, что Россия надеется перейти к следующему этапу – проведению конгресса народов Сирии, в котором примут участие все этнические и религиозные группы, правительство и оппозиция. Как отметил Путин, это мероприятие может стать ключевым шагом пути политического урегулирования кризиса. Конгресс должен состояться в Сочи 29-30 января.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #путин #сирия #дамаск #сочи #конгресс национального диалога
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