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Россия
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Украина
Гастролирующих в РФ украинских артистов могут заставить платить «военный сбор»
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    Гастролирующих в РФ украинских артистов могут заставить платить «военный сбор»

    22:45  11 Января 2018  /обновлено: 22:45  11 Января 2018
    620

    Гастролирующих в РФ украинских артистов могут заставить платить «военный сбор»

    Киев, 11 января. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что украинские артисты, которые ездят на гастроли в Россию, должны платить дополнительный «военный сбор».

    В четверг Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины предложил ввести штрафы или уголовную ответственность в отношении украинских артистов, которые осуществляют концертную деятельность в России.

    Кириленко в своем микроблоге в Twitter отметил, что вопрос о гастролях украинских артистов в России является этическим, и напрямую запретить такую гастрольную деятельность нельзя. 

    «Но, едешь в РФ на гастроли: 1) сообщаешь, 2) попадаешь в спецреестр, 3) на ТВ во время выступления или клипа надпись: «этот артист гастролирует в стране-агрессоре», 4) на Украине платишь дополнительный военный сбор», — написал он.

    Напомним, в конце ноября 2017 года на Украине вступил в силу закон, согласно которому все российские артисты перед гастролями в стране должны получать разрешение от СБУ.

    Гастролирующих в РФ украинских артистов могут заставить платить «военный сбор»

    В четверг президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в отношениях между Россией и Украиной сейчас ненормальна, однако в будущем она нормализуется после урегулирования конфликта в Донбассе.

    Автор: Олеся Волкова
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    #украина #сбу
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