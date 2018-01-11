Гастролирующих в РФ украинских артистов могут заставить платить «военный сбор»

Киев, 11 января. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что украинские артисты, которые ездят на гастроли в Россию, должны платить дополнительный «военный сбор».

В четверг Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины предложил ввести штрафы или уголовную ответственность в отношении украинских артистов, которые осуществляют концертную деятельность в России.

Кириленко в своем микроблоге в Twitter отметил, что вопрос о гастролях украинских артистов в России является этическим, и напрямую запретить такую гастрольную деятельность нельзя.

«Но, едешь в РФ на гастроли: 1) сообщаешь, 2) попадаешь в спецреестр, 3) на ТВ во время выступления или клипа надпись: «этот артист гастролирует в стране-агрессоре», 4) на Украине платишь дополнительный военный сбор», — написал он.

Напомним, в конце ноября 2017 года на Украине вступил в силу закон, согласно которому все российские артисты перед гастролями в стране должны получать разрешение от СБУ.

В четверг президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в отношениях между Россией и Украиной сейчас ненормальна, однако в будущем она нормализуется после урегулирования конфликта в Донбассе.