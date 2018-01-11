Сирия: военные САА были обстреляны оппозицией и террористами в Восточной Гуте

Дамаск, 11 января. Подразделения сирийской армии были обстреляны силами оппозиции и террористов в зоне деэскалации в пригороде Дамаска Восточная Гута. Об этом сообщает генерал-майор Юрий Евтушенко на брифинге российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС).

По словам Евтушенко, Центром на протяжении суток фиксировались отдельные случаи нарушения режима прекращения огня как в провинции Идлиб, так и в Дамаске. Однако в целом обстановка в зонах деэскалации остается стабильной.

«Между тем в зоне деэскалации «Восточная Гута» боевиками вооруженных формирований оппозиции и террористических группировок из минометов обстреляны позиции сирийской республиканской гвардии в районе Мухайям аль-Вафедин. Ответный огонь не открывался», – сказал Евтушенко.

Напомним, что в ходе ноябрьской встречи с президентом Сирии Башаром Асадом, российский лидер Владимир Путин отметил, что именно создание зон деэскалации в Сирии позволило начать переход к переговорам с оппозицией для запуска политического процесса. Президент РФ отметил, что необходимо укрепить зоны деэскалации и добиваться полного прекращения кровопролития на сирийской территории, чтобы затем перейти к процессу мирного политического урегулирования.