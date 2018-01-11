Сирия: более 230 человек вернулись в свои дома за сутки

Хмеймим (Сирия), 11 января. Более 230 человек вернулись в свои дома в Сирии за прошедшие сутки, сообщается в информационном бюллетене российского Центра примирения враждующих сторон в САР.

По данным ЦПВС, за минувшие сутки в свои дома вернулись 234 человека. В частности, в провинции Дейр-эз-Зор — 201 человек, в провинции Алеппо — 20 человек, в провинции Хомс — 13 человек.

За прошедшие сутки в поселение Маалюля провинции Дамаск доставлен гуманитарный груз общим весом 2,5 тоны. В его основу вошли продукты питания и предметы личной гигиены. Также в рамках акции «Юнармия России — детям Сирии!» 197 детей получили рюкзаки со школьными принадлежностями и одежду, собранные российскими юнармейцами.

Военные врачи центра оказали медицинскую помощь 106 сирийцам, из них 35 — дети.

Сотрудники российского Центра примирения обеспечили безопасность гумконвоя ООН в населенный пункт Телль-Гехаб в провинции Даръа. Мирным жителям доставлены продукты питания и хозяйственные принадлежности общим весом 240 тонн.

Напомним, 30 сентября 2015 года по решению президента РФ Владимира Путина была начата военная операция ВКС РФ в Сирии, направленная против террористов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). 11 декабря 2017 года президент заявил, что основная задача российской группировки в САР выполнена, и распорядился вывести значительную часть войск.

В четверг Путин сообщил, что Россия приняла дополнительные меры для защиты своих военных объектов в Сирии. Ранее, в ночь на 6 января, 13 беспилотников, оснащенных самодельными бомбами, атаковали российскую авиабазу «Хмеймим» и базу ВМФ в Тартусе.

1 Организация запрещена на территории РФ.