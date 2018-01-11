Путин обсудил с главредам СМИ предвыборную экономическую программу

Москва, 11 января. Президент России Владимир Путин на встрече с главредами российских СМИ и информагентств рассказал о предвыборной экономической программе, сообщил один из участников встречи.

Один из участников встречи сообщил РИА Новости, что на закрытой части совещания обсуждались вопросы экономической программы Путина как кандидата и вопросы ограничения в области интернет-регулирования.

Резидент «немного говорил» об отдельном документе (экономической программе), который будет принят. Однако конкретные пункты программы не обсуждались.

Отметим, что экономическую программу разрабатывают несколько групп, в том числе под руководством бывшего министра финансов Алексея Кудрина, бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Разработкой программы также занимается правительство РФ.

Накануне уполномоченный по финансовым вопросам в предвыборном штабе Путина Наталья Орлова сообщила, что к среде в избирательный фонд Путина, который намерен принять участие в выборах 2018 года как самовыдвиженец, поступило более 400 млн рублей.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.

Владимир Путин. Биография.