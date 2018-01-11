18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Путин обсудил с Медведчуком второй этап обмена пленными в Донбассе
Весь мир
США намерены влиять на иностранных пользователей в соцсетях с помощью военного ПО
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    США намерены влиять на иностранных пользователей в соцсетях с помощью военного ПО

    22:02  11 Января 2018  /обновлено: 22:03  11 Января 2018
    246

    США намерены влиять на иностранных пользователей в соцсетях с помощью военного ПО

    Вашингтон, 11 января. Пентагон разместил тендер на разработку программного обеспечения, которое будет вести работу в социальных сетях – в частности, анализировать и генерировать контент. Об этом гласит документ, опубликованный подразделением INSCOM, занимающимся разработкой инструментов для разведки, кибервойны и электронного противоборства.

    «Требуемые языки: арабский, французский, пушту, фарси, урду, русский и корейский», — уточняется в документе.

    Одной из требуемых функций программы является возможность автоматически создавать от трех до десяти уникальных сообщений на основе одно сообщения в соцсетях, пишет RT. При этом, должен сохраняться исходный смысл и тон.

    Кроме того, программа должна уметь различать негативное, позитивное и нейтральное настроение пользователей, а также понимать местные разговорные и/или жаргонные выражения. Другой функцией должна стать способность улавливать в сообщениях такие эмоции, как гнев, удовольствие, грусть и волнение.

    Свои предложение компании должны прислать до 12 февраля.

    Напомним, что президент России Владимир Путин этой осенью обратил внимание на рост угроз в киберпространстве и глобальный масштаб кибератак. По его словам,  уровень угроз в информационном пространстве повышается, число рисков увеличивается, а негативные последствия разного рода кибератак «носят уже не локальный, а действительно глобальный характер и масштаб».

     

     

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #сша #пентагон #по #соцсети #кибервойна
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Минфин США объявит новые санкции против РФ «в ближайшем будущем»

      23:26 11 Января 2018 132
      Читать
      21:13
      Вчера

      Кремль раскрыл подробности телефонного разговора Путина с Эрдоганом
      19:36
      Вчера

      Россия знает, кто стоит за атакой дронов на объекты ВС РФ в САР, это не Турция — Путин
      18:20
      Вчера

      Путин проводит встречу с руководителями российских СМИ
      18:11
      Вчера

      «Русские на Украине не меньшинство, а громадное большинство»: Вассерман ответил украинскому писателю Куркову
      14:34
      Вчера

      В Госдуме рассказали, чем ответит Крым на атаку «воробьиной стаи» Киева

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018 26229

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      6488

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      6495

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      11779

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      11509
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Путин: Попытка атаки на российские базы в Сирии была тщательно спланирована

      Путин: Попытка атаки на российские базы в Сирии была тщательно спланирована

      19:36   11 Января 2018
      1017
      Путин: Россия готова передать военную технику Украины из Крыма

      Путин: Россия готова передать военную технику Украины из Крыма

      19:27   11 Января 2018
      920
      Установлен тип взрывчатки в беспилотниках, атаковавших российские базы в Сирии

      Установлен тип взрывчатки в беспилотниках, атаковавших российские базы в Сирии

      16:01   11 Января 2018
      1765
      Путин утвердил основы госполитики в области защиты от ЧС до 2030 года

      Путин утвердил основы госполитики в области защиты от ЧС до 2030 года

      15:24   11 Января 2018
      340