США намерены влиять на иностранных пользователей в соцсетях с помощью военного ПО

Вашингтон, 11 января. Пентагон разместил тендер на разработку программного обеспечения, которое будет вести работу в социальных сетях – в частности, анализировать и генерировать контент. Об этом гласит документ, опубликованный подразделением INSCOM, занимающимся разработкой инструментов для разведки, кибервойны и электронного противоборства.

«Требуемые языки: арабский, французский, пушту, фарси, урду, русский и корейский», — уточняется в документе.

Одной из требуемых функций программы является возможность автоматически создавать от трех до десяти уникальных сообщений на основе одно сообщения в соцсетях, пишет RT. При этом, должен сохраняться исходный смысл и тон.

Кроме того, программа должна уметь различать негативное, позитивное и нейтральное настроение пользователей, а также понимать местные разговорные и/или жаргонные выражения. Другой функцией должна стать способность улавливать в сообщениях такие эмоции, как гнев, удовольствие, грусть и волнение.

Свои предложение компании должны прислать до 12 февраля.

Напомним, что президент России Владимир Путин этой осенью обратил внимание на рост угроз в киберпространстве и глобальный масштаб кибератак. По его словам, уровень угроз в информационном пространстве повышается, число рисков увеличивается, а негативные последствия разного рода кибератак «носят уже не локальный, а действительно глобальный характер и масштаб».