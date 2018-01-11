Мероприятия избирательного штаба Путина будут транслироваться в соцсетях

Москва, 11 января. Мероприятия предвыборного штаба Владимира Путина будут транслироваться в онлайн-режиме в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники». В дальнейшем штаб планирует освещать подобным образом и другие событий предвыборной кампании президента. Об этом сообщил пресс-секретарь избирательного штаба Андрей Кондрашов.

Ранее схема онлайн-трансляций была опробована в ходе визита Путина в избирательный штаб 10 января. Трансляцию можно было увидеть в «Вконтакте» в «Одноклассниках».

По словам Кондрашова, идея онлайн-трансляции возникла спонтанно. При этом эфир увидели более 500 тысяч пользователей.

«Разумеется, если мы узнаем, что к нам снова придет президент, мы узнаем об этом заранее и снова организуем стрим-трансляцию», — пояснил пресс-секретарь.

Напомним, 10 января Владимир Путин провел первое заседание своего предвыборного штаба в Москве, а также познакомился с волонтерами. Во время встречи один из волонтеров рассказал главе государства, что в ходе сбора подписей на Арбате «даже иностранные граждане хотели поставить свою подпись» в поддержку кандидатуры Путина.