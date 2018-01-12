Сирия новости 12 января 07.00: США планируют новую поставку вооружения курдам; «Хайят Тахрир аш-Шам» перебрасывает подкрепление  в район Абу-Духура

Сирия, 12 января. США планируют новую поставку вооружения курдам; «Хайят Тахрир аш-Шам» перебрасывает подкрепление в район Абу-Духура; в результате авиаудара ВВС Сирии был ранен полевой командир «Хайят Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали отряд ИГ1 в районе Эль-Карьятейна.

«Исламское государство»:1 продолжают бои с «Хайят Тахрир аш-Шам» на северо-востоке Хамы.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: перебрасывает подкрепление к Абу-Духуру.

Международная коалиция: планируют новую поставку вооружения для SDF.

Провинция Дамаск

Вооруженные группировки, действующие в Восточной Гуте, пытаются восстановить свою боеспособность в районе Харасты. Как сообщает источник в Telegram (@stepnews), туда были переброшены отряды подкрепления из Думы, Арбила, Модиары и Мисрабы. Кроме этого, боевики развернули противотанковый ракетный комплекс в микрорайоне Аль-Адажми, находящемся к северу от коридора снабжения транспортной базы, которую ранее деблокировали правительственные войска. Отступившие после снятия осады боевики, по информации источника, были направлены в районы Джобара и Замальки, чтобы, вероятно, усилить позиции радикальных исламистов в случае возможного наступления САА.

По сообщениям в социальной сети Twitter (@MIG29_), сражающиеся против правительства Башара Асада группировки продолжают обстрел прилегающих к территориям боевиков жилых кварталов, в том числе район Дамаска Дахият аль-Асад.

Как считает источник в Twitter @Elly_Ammar, в данный момент все усилия боевиков в районе Харасты сосредоточены на укреплении обороны за счет, кроме прочего, сосредоточения в районе противотанковых средств.

Провинция Хомс

Как сообщает иранское информационное агентство Fars, правительственные войска атаковали отряд боевиков «Исламского государства» в горных районах вблизи Эль-Карьятейна.

Напомним, ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал СМИ, что Соединенные Штаты в свое время вывели около тысячи боевиков ИГ из Ракки и с восточного берега Евфрата, организовав их дальнейшую подготовку в составе так называемой «Новой сирийской армии» на своих военных базах Ат-Танф и Аш-Шаддади. По словам Герасимова, задача проамериканской группировки — дестабилизировать ситуацию в Сирии.

Провинция Дейр эз-Зор

США планирует доставить на свою военную базу в Аш-Шаддади новую поставку вооружения для курдских вооруженных формирований «Демократических сил Сирии» (SDF), пишет источник в Twitter @PolatCanRojava. В сообщении говорится о пикапах с установленными на них крупнокалиберными пулеметами, противотанковых ракетных комплексах TOW, автомобилях Hammer, стрелковом оружии и боеприпасах.

Напомним, в декабре прошлого года представители Соединенных Штатов заявляли о том, что прекращают осуществлять военную поддержку курдов в связи с тем, что «Исламское государство» больше не контролирует территории в Сирии.

Провинция Идлиб

«Хайят Тахрир аш-Шам» пытается укрепить свои позиции в районе авиабазы Абу-Духур, сообщает источник в Twitter @SyriaWar2. Отмечается, что боевики могут перебросить отряды подкрепления в район аэродрома из населенного пункта Мардих и Твехине.

По данным Telegram-канала @abdussamaddagul, «Хайят Тахрир аш-Шам» эвакуирует медицинские пункты и пункты управления, о также отводит часть сил в район населенного пункта Захабия.

Источник в Twitter @Sohayb_Masri1 сообщает, что в результате авиаударов ВВС Сирии был ранен полевой командир «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Умар.

Провинция Хама

На северо-востоке провинции продолжаются ожесточенные боестолкновения между «Хайят Тахрир аш-Шам» и отрядом «Исламского государства». По сообщениям источника в Twitter @HamahNow, наиболее интенсивные бои идут в населенных пунктах Масъаде и Джубб-эр-Румман.

Параллельно с этим, как пишет источник в Twitter @khalidaboalmjed, боевики террористического альянса «Джебхат ан-Нусры»1 используют беспилотные летательные аппараты для наблюдения за позициями САА в районе населенного пункта Рабда.

Источник в Telegram @nors2017 сообщает, что «Хайят Тахрир аш-Шам» минирует территории к западу от Телль-Халаве для сдерживания возможного наступления правительственных войск.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)