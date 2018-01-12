18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Синоптики предупредили жителей и гостей Москвы об очень высоком давлении
Новости Сирии
Сирия новости 12 января 07.00: США планируют новую поставку вооружения курдам; «Хайят Тахрир аш-Шам» перебрасывает подкрепление  в район Абу-Духура
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия новости 12 января 07.00: США планируют новую поставку вооружения курдам; «Хайят Тахрир аш-Шам» перебрасывает подкрепление  в район Абу-Духура

    7:00  12 Января 2018
    1456

    Сирия новости 12 января 07.00: США планируют новую поставку вооружения курдам; «Хайят Тахрир аш-Шам» перебрасывает подкрепление  в район Абу-ДухураСирия, 12 января. США планируют новую поставку вооружения курдам; «Хайят Тахрир аш-Шам» перебрасывает подкрепление  в район Абу-Духура; в результате авиаудара ВВС Сирии был ранен полевой командир «Хайят Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали отряд ИГ1 в районе Эль-Карьятейна.

    «Исламское государство»:1 продолжают бои с «Хайят Тахрир аш-Шам» на северо-востоке Хамы.

    «Хайят Тахрир аш-Шам»: перебрасывает подкрепление к Абу-Духуру.

    Международная коалиция: планируют новую поставку вооружения для SDF.

    Сирия новости 12 января 07.00: США планируют новую поставку вооружения курдам; «Хайят Тахрир аш-Шам» перебрасывает подкрепление  в район Абу-Духура

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 12 января 07.00: США планируют новую поставку вооружения курдам; «Хайят Тахрир аш-Шам» перебрасывает подкрепление  в район Абу-Духура

    Вооруженные группировки, действующие в Восточной Гуте, пытаются восстановить свою боеспособность в районе Харасты. Как сообщает источник в Telegram (@stepnews), туда были переброшены отряды подкрепления из Думы, Арбила, Модиары и Мисрабы. Кроме этого, боевики развернули противотанковый ракетный комплекс в микрорайоне Аль-Адажми, находящемся к северу от коридора снабжения транспортной базы, которую ранее деблокировали правительственные войска. Отступившие после снятия осады боевики, по информации источника, были направлены в районы Джобара и Замальки, чтобы, вероятно, усилить позиции радикальных исламистов в случае возможного наступления САА.

    По сообщениям в социальной сети Twitter (@MIG29_), сражающиеся против правительства Башара Асада группировки продолжают обстрел прилегающих к территориям боевиков жилых кварталов, в том числе район Дамаска Дахият аль-Асад.  

    Как считает источник в Twitter @Elly_Ammar, в данный момент все усилия боевиков в районе Харасты сосредоточены на укреплении обороны за счет, кроме прочего, сосредоточения в районе противотанковых средств.

    Провинция Хомс

    Сирия новости 12 января 07.00: США планируют новую поставку вооружения курдам; «Хайят Тахрир аш-Шам» перебрасывает подкрепление  в район Абу-Духура

    Как сообщает иранское информационное агентство Fars, правительственные войска атаковали отряд боевиков «Исламского государства» в горных районах вблизи Эль-Карьятейна.

    Напомним, ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал СМИ, что Соединенные Штаты в свое время вывели около тысячи боевиков ИГ из Ракки и с восточного берега Евфрата, организовав их дальнейшую подготовку в составе так называемой «Новой сирийской армии» на своих военных базах Ат-Танф и Аш-Шаддади. По словам Герасимова, задача проамериканской группировки — дестабилизировать ситуацию в Сирии.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Сирия новости 12 января 07.00: США планируют новую поставку вооружения курдам; «Хайят Тахрир аш-Шам» перебрасывает подкрепление  в район Абу-Духура

    США планирует доставить на свою военную базу в Аш-Шаддади новую поставку вооружения для курдских вооруженных формирований «Демократических сил Сирии» (SDF), пишет источник в Twitter @PolatCanRojava. В сообщении  говорится о пикапах с установленными на них крупнокалиберными пулеметами, противотанковых ракетных комплексах TOW, автомобилях Hammer, стрелковом оружии и боеприпасах.

    Напомним, в декабре прошлого года представители Соединенных Штатов заявляли о том, что прекращают осуществлять военную поддержку курдов в связи с тем, что «Исламское государство» больше не контролирует территории в Сирии.   

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 12 января 07.00: США планируют новую поставку вооружения курдам; «Хайят Тахрир аш-Шам» перебрасывает подкрепление  в район Абу-Духура

    «Хайят Тахрир аш-Шам» пытается укрепить свои позиции в районе авиабазы Абу-Духур, сообщает источник в Twitter @SyriaWar2. Отмечается, что боевики могут перебросить отряды подкрепления в район аэродрома из населенного пункта Мардих и Твехине.

    По данным Telegram-канала @abdussamaddagul, «Хайят Тахрир аш-Шам» эвакуирует медицинские пункты и пункты управления, о также отводит часть сил в район населенного пункта Захабия.

    Источник в Twitter @Sohayb_Masri1 сообщает, что в результате авиаударов ВВС Сирии был  ранен полевой командир «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Умар.  

    Провинция Хама

    Сирия новости 12 января 07.00: США планируют новую поставку вооружения курдам; «Хайят Тахрир аш-Шам» перебрасывает подкрепление  в район Абу-Духура

    На северо-востоке провинции продолжаются ожесточенные боестолкновения между «Хайят Тахрир аш-Шам» и отрядом «Исламского государства». По сообщениям источника в Twitter @HamahNow, наиболее интенсивные бои идут в населенных пунктах Масъаде и Джубб-эр-Румман.

    Параллельно с этим, как пишет источник в Twitter @khalidaboalmjed, боевики террористического альянса «Джебхат ан-Нусры»1 используют беспилотные летательные аппараты для наблюдения за позициями САА в районе населенного пункта Рабда.

    Источник в Telegram @nors2017 сообщает, что «Хайят Тахрир аш-Шам» минирует территории к западу от Телль-Халаве для сдерживания возможного наступления правительственных войск.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #иг #дамаск #хама #игил #саа #дейр-эз-зор #идлиб #хомс #хайят тахрир аш-шам
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    ПРЕДЫДУЩИЕ СВОДКИ
    Сирия итоги за сутки на 12 января 06.00: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Алеппо, под ударами ВВС коалиции погибло 20 мирных жителей Дейр-эз-Зора
    Сирия новости 11 января 22.30: ВКС РФ и САА освободили от «Ан-Нусры» ряд поселений Алеппо, в Идлибе захвачен БМП боевиков
    Сирия новости 11 января 19.30: САА при поддержке ВКС РФ выбила «Ан-Нусру» из ряда поселений Алеппо, в Хаме уничтожены десятки боевиков «Ахрар аш-Шам»
    Сирия новости 11 января 16.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Идлибе и Хаме, ИГ атакует позиции SDF в Дейр-эз-Зоре
    Показать еще
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Выборы-2018: завершается этап выдвижения кандидатов в президенты РФ

      7:20 12 Января 2018 56
      Читать
      5:40
      Сегодня

      Трамп назвал «грязными дырами» часть стран, откуда в США прибывают мигранты
      0:25
      Сегодня

      Захарова рассказала о подозрительном звонке из Нью-Йорка с украинского номера
      23:26
      Вчера

      Минфин США объявит новые санкции против РФ «в ближайшем будущем»
      21:13
      Вчера

      Кремль раскрыл подробности телефонного разговора Путина с Эрдоганом
      19:36
      Вчера

      Россия знает, кто стоит за атакой дронов на объекты ВС РФ в САР, это не Турция — Путин

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018 26858

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      6545

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      6544

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      11839

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      11561
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Встреча послов РФ и США Антонова и Хантсмана прошла в Вашингтоне

      Встреча послов РФ и США Антонова и Хантсмана прошла в Вашингтоне

      3:02   12 Января 2018
      674
      Путин обсудил с Медведчуком второй этап обмена пленными в Донбассе

      Путин обсудил с Медведчуком второй этап обмена пленными в Донбассе

      0:04   12 Января 2018
      195
      Путин: Попытка атаки на российские базы в Сирии была тщательно спланирована

      Путин: Попытка атаки на российские базы в Сирии была тщательно спланирована

      19:36   11 Января 2018
      1235
      Путин: Россия готова передать военную технику Украины из Крыма

      Путин: Россия готова передать военную технику Украины из Крыма

      19:27   11 Января 2018
      1183