Представители ЕР займут пять «корневых» позиций в избирательном штабе Путина

Москва, 11 января. Пять «корневых» позиций в аппарате избирательного штаба действующего российского президента Владимира Путина займут представители «Единой России». Об этом рассказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«Формируется аппарат предвыборного штаба нашего президента. В этом аппарате несколько позиций, я бы сказал, корневых, займут представители «Единой России», – отметил Турчак.

По его словам, заместителем руководителя аппарата штаба станет руководитель центрального исполнительного комитета (ЦИК) ЕР Александр Борисов. Должность его заместителя получит первый замруководителя ЦИК партии Наталья Орлова. Региональный департамент в штабе возглавит замруководителя ЦИК «Единой России» Андрей Парфенов, а организационный блок штаба войдет первый замруководителя ЦИК Максим Жаворонков.

Кроме того, председатель координационного совета «Молодой гвардии» «Единой России» Денис Давыдов получит в аппарате штаба должность, связанную с молодежной работой.

Наопнмим ,что в среду Владимир Путин посетил свой предвыборный штаб в Москве. Сообщалось, что глава центра имени Рогачева Александр Румянцев, гендиректор КамАЗа Сергей Когогин и руководитель центра «Сириус» Елена Шмелева стали сопредседателями избирательного штаба Путина на предстоящих выборах.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Владимир Путин участвует в них как самовыдвиженец.

Владимир Путин. Биография.