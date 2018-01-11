Представители объединенной оппозиции Сирии проведут встречу с советником Трампа

Вашингтон, 11 января. Представители объединенной оппозиции Сирии проведут встречу с советником президента США по нацбезопасности Гербертом Макмастером. Об этом заявила член сирийской комиссии по переговорам оппозиции Бассма Кодмани.

По ее словам, 10 января представители объединенной оппозиции Сирии провели ряд встреч с конгрессменами США в Вашингтоне, в том числе, с председателем комитета по международным делам палаты представителей Эдом Ройсом.

«Мы надеемся провести встречи в Белом доме с членами администрации, с Макмастером, а также в госдепе с помощником госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвидом Саттерфилдом. Эти встречи уже запланированы», — сообщила Кодмани в комментарии РИА Новости.

Она также добавила, что 11 января в Вашингтоне состоится встреча представителей США, Франции и Великобритании с двумя региональными партнерами в рамках небольшой рабочей группы по Сирии, которая включает в себя также Саудовскую Аравию и Иорданию.

Отметим, что в сирийском урегулировании принимает активное участие президент России Владимир Путин. В рамках процесса он неоднократно встречался с президентом Сирии Башаром Асадом и другими заинтересованными сторонами. По российской инициативе в конце января в Сочи будет созван Конгресс нацдиалога Сирии. Также Путин неоднократно отмечал необходимость ведения переговоров со всеми сторонами конфликта, в том числе с оппозицией.