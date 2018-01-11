В Вашингтоне опровергли причастность к атакам на военные объекты России в Сирии

Вашингтон, 11 января. Вашингтон не имеет отношения к атаке беспилотных летательных аппаратов на российские военные объекты в Сирии. Об этом заявил представитель Комитета начальников штабов ВС США генерал Кеннет Маккензи.

«США не были вовлечены в какие-либо атаки с применением беспилотников на военные объекты РФ в Сирии», — приводит РИА Новости заявление генерала.

Маккензи также рассказал о том, что глава Комитета генерал Джозеф Данфорд обсуждал тему инцидента с дронами с Валерием Герасимовым, руководителем Генштаба ВС РФ. Американский военный отметил, что произошел «сердечный обмен мнениями», но при этом не стал раскрывать деталей переговоров.

Напомним, атака беспилотных летательных аппаратов на базу российских военных «Хмеймим» и базу обеспечения в Тартусе произошла 6 января.

Российская сторона, комментируя инцидент, отметила, что, во-первых, дроны не могли быть произведены в кустарных условиях, а те, кто их сделал, наверняка получили инструктаж в одной из стран, которая занимается выпуском БПЛА, а во-вторых, что во время атаки над Средиземным морем (то есть в относительной близости от района, где произошли атаки) кружил самолет-разведчик США «Посейдон».

Отметим также, что Владимир Путин 11 января заявил, что России известно, кто стоит за атакой и сколько она могла стоить.