Россия не должна быть рабом чужих цифровых платформ — Путин

Москва, 11 января. Российская сторона не должна становиться рабом чужих цифровых платформ. Об этом заявил в четверг президент Российской Федерации Владимир Путин, который встретился с руководителями ведущих средств массовой информации страны.

По словам главы государства, подобные платформы создаются в Соединенных Штатах Америки и в Евросоюзе. Однако Москва работает над созданием своего решения – в рамках Евразийского экономического союза.

«Нужно это сделать и причем нужно это сделать на справедливой основе, разделяя риски и направления деятельности между всеми участниками так, чтобы мы не были какими-то рабами уже имеющихся платформ, а чтобы создавали собственную», — подчеркнул Путин.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев указал на то, что необходимо не только стимулировать международное сотрудничество в сфере информационных технологий, но и укреплять нацбезопасность.

Кроме того, выступая на ПМЭФ в 2017 году, президент России Владимир Путин отметил необходимость внедрения цифровых технологий во все сферы жизни. Также президент призвал повысить цифровую грамотность в стране в целом.