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Россия
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Представители ЕР станут замруководителями избирательных штабов Путина в регионах
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    Представители ЕР станут замруководителями избирательных штабов Путина в регионах

    21:33  11 Января 2018  /обновлено: 21:33  11 Января 2018
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    Представители ЕР станут замруководителями избирательных штабов Путина в регионах

    Москва, 11 января. Позицию заместителей руководителя избирательных региональных штабов действующего президента России Владимира Путина будут занимать представители «Единой России». Об этом журналистам сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

    По словам Турчака, «позицию замруководителя штаба в регионе займет представитель «Единой России». При этом он добавил, что «там точно не будет депутатов, потому что это запрещено по закону».

    Накануне глава государства впервые посетил свой предвыборный штаб, где сделал несколько ключевых назначений. В частности, он выбрал своих сопредседателей, ими стали руководитель центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева, гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин и гендиректор Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Димы Рогачева Александра Румянцева.

    В четверг Шмелева сообщила, что на полное формирование штаба Путина потребуется около трех — четырех дней. 

    Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Путин участвует в них как самовыдвиженец. 

    Владимир Путин. Биография.

    Автор: Олеся Волкова
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    #путин #выборы2018
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