Сирия итоги за сутки на 12 января 06.00: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Алеппо, под ударами ВВС коалиции погибло 20 мирных жителей Дейр-эз-Зора

Сирия, 12 января. САА при поддержке ВКС РФ освободила от «Джебхат ан-Нусры»1 несколько населенных пунктов провинции Алеппо, под ударами ВВС международной коалиции погибло 20 мирных жителей Дейр-эз-Зора, боевики нарушили перемирие в Хомсе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли удары по «Джебхат ан-Нусре» в Алеппо, Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели обстрел позиций боевиков в Хомсе и Дамаске, при поддержке ВКС РФ противостоят «Тахрир аш-Шам» в Идлибе, Алеппо и Хаме.

«Исламское государство»1: атаковало позиции SDF в Дейр-эз-Зоре, захватило у ССА несколько поселений Даръа.

«Тахрир аш-Шам»: противостоит САА в Идлибе, теряет позиции в Алеппо и Хаме.

«Ахрар аш-Шам»: потеряли командира и десятки боевиков в Хаме.

Сирийская свободная армия (ССА): противостоит ИГ1 на западе провинции Даръа, теряет позиции в Идлибе.

Курды: ведут бои с ИГ в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: нанесла удары по поселению в Дейр-эз-Зоре, в результате чего погибло 20 мирных жителей.

Провинция Дамаск

В Харасте в течение дня продолжались ожесточенные бои между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными группировками, передавало в своем Twitter-аккаунте (@now_damascus) информационное агентство Damascus Now.

Также Damascus Now писало на своей странице в социальной сети Twitter (@now_damascus), что ВВС Сирии нанесли удары по опорным пунктам радикальных оппозиционных формирований в окрестностях населенного пункта Мисраба.

Военный источник сообщал в Twitter (@sayed_ridha), что боевики «Тахрир аш-Шам», сдавшие свои позиции в Бейт Джинне, передали солдатам Сирийской арабской армии (САА) танк. Напомним, в результате ожесточенных боев между правительственными войсками и «Джебхат ан-Нусрой» на северо-западе провинции Дамаск радикальные исламисты согласились на предложенное командованием САА соглашение и сложили оружие. Взамен боевики были эвакуированы в провинции Идлиб и Даръа.

Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям населенного пункта Забадани, сообщал один из местных источников в провинции Дамаск на своей странице в Twitter (@CBCEgypt).

Провинция Алеппо

В южной части провинции Алеппо отмечались столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальной коалицией «Тахрир аш-Шам». Ранее под натиском САА и ВКС РФ исламистам пришлось отступить к авиабазе Абу Духур. Под контроль правительственных войск, таким образом, перешли населенные пункты Телль Абу Рувайль, Телль Аль-Мукбира, Хаварин, Рамла, Музейала, Навара, Расм Аш-Шейх и Таль Аль-Сабха. Также бои между армией САР и радикальными исламистами были зафиксированы к юго-западу от Ханассера. По данным местного источника в социальной сети Twitter (@alhadathnews), солдатам войск Башара Асада удалось выбить боевиков «Ан-Нусры» из деревень Ум Хам и Ум Аль Амад Кабли. В конце дня под контроль САА перешло еще несколько поселений региона.

Провинция Хомс

Радикалы вновь нарушили перемирие на севере провинции Хомс, сообщал военный источник в сети Telegram (@NRVR11). По данным автора публикации, интенсивные перестрелки между незаконными вооруженными группировками и Сирийской арабской армией (САА) идут в районе населенного пункта Тейр Маала.

Ранее боевики, базирующиеся недалеко от Ар-Растана атаковали расположения правительственных войск в окрестностях Талльбисы. Напомним, эта часть региона входит в зону деэскалации сирийского конфликта.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационное агентство Al Bawabh News писало, что в окрестностях населенного пункта Гаранидж продолжались столкновения между Демократическими силами Сирии (SDF) и террористами «Исламского государства». Ранее в результате атаки ИГИЛовцев на расположения курдских отрядов в этой местности погибло 16 бойцов SDF.

Напомним, «демократическая армия» действует в регионе при поддержке западного альянса во главе с США. Военный Telegram-канал (@hosienmortadapressnew) передавал, что в результате удара ВВС международной коалиции по Гараниджу погибло 20 мирных жителей поселения и еще 30 гражданских получили ранения.

Провинция Даръа

На западе провинции Даръа продолжились интенсивные перестрелки между Сирийской свободной армией (ССА) и группировкой «Джейш Халид Ибн аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству». По данным местных источников, радикалы ИГИЛ1 захватили у ССА населенные пункты Аль-Бакар, Харат Аль-Маджахид и Аль-Джубейлиа. Сообщалось, что в столкновениях было ликвидировано не менее 30 боевиков «свободной армии». Сегодня официальный канал ССА в Twitter (@FSAPlatform) писал, что оппозиционному формированию удалось восстановить контроль над этими поселениями. Однако уже в середине дня военный источник писал на своей странице в социальной сети Twitter (@WaqgXdYV8UpRVWW), что данные поселения все еще находятся под контролем ИГИЛовцев.

Провинция Идлиб

ВКС РФ нанесли удары по пунктам дислокации радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях населенных пунктов Аль-Гудка и Ат-Таманиа, передавал военный Telegram-канал (@NRVR11).

Ожесточенные столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Тахрир аш-Шам» отмечались в южной части провинции Идлиб. Местный источник писал в Twitter (@MasarPressNet), что бои между САА и радикальными исламистами шли в районе поселений Атшан и Хувейн. По данным Twitter-канала (@MIG29_), в течение суток солдаты правительственных войск ликвидировали в этой местности десятки боевиков «Ан-Нусры». В конце дня стало известно, что в ходе боев в окрестностях Хувейна САА захватила у радикалов БМП турецкого производства. Об этом сообщил источник в Twitter (@sayed_ridha).

Также перестрелки отмечались недалеко от Абу Духура. Военный Telegram-канал (@hosienmortadapressnew) сообщал, что в боях у стратегически важной авиабазы был уничтожен один из командиров «Тахрир аш-Шам».

Также в окрестностях поселений Хувейн, Таль Марак и Аль-Хамдания были зафиксированы перестрелки между САА и Сирийской свободной армией (ССА). В конце дня стало известно, что армия САР выбила боевиков ССА из населенного пункта Хувейн аль-Кабир. Об этом писал военный источник в Twitter (@sayed_ridha).

Провинция Хама

ВКС РФ атаковали позиции «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях Аль-Латамины, писало информагентство Damascus Now в своем Twitter-канале (@now_damascus).

Под прикрытием российской авиации Сирийская арабская армия (САА) наступала на опорные пункты террористов недалеко от Кафр Зеты. Напомним, САА при поддержке ВКС РФ выбили боевиков «Ан-Нусры» из нескольких поселений провинции Хама, в том числе от радикальных исламистов был освобожден стратегически важный город Рахаджан. Также один из источников сообщал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@middleeastwars), что к югу от Атшана зафиксированы перестрелки между правительственными войсками и боевиками группировки «Джейш аль-Изза». Позже военный источник писал в Twitter (@sayed_ridha), что правительственная армия уничтожила высокопоставленного члена группировки «Джейш аль-Наср» и несколько десятков боевиков «Ахрар аш-Шам». Также, по данным Twitter-канала (@sayed_ridha), в этой же местности был нейтрализован полевой командир «Файлак аш-Шам».

Ирак

В западном пригороде Багдада прогремел взрыв, передавало информационное агентство Iraqi News. Сдетонировавшее устройство было заложено на оживленной улице неподалеку от местного рынка. В результате происшествия три мирных жителя получили тяжелые ранения и были доставлены в больницу. Ранее, по сообщению Iraqi News, мощный взрыв произошел в районе Аль-Мадаан иракской столицы. В результате инцидента пострадало пять гражданских лиц, еще один человек погиб на месте.

Силы безопасности Ирака сообщали о появлении нового эмира «Исламского государства». По данным Iraqi News, высокопоставленный член террористической организации находится в районе границы провинций Салах эд-Дин и Дияла.

В городе Хит провинции Анбар произошел взрыв, передавало Iraqi News. По данным информационного агентства, две мины были заложены в воротах местного стадиона. Отмечается, что в это время на спортивном объекте проходил матч, где присутствовали представители администрации региона. В результате происшествия шесть мирных жителей города получили ранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)