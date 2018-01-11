Победы САА и ВКС РФ в Сирии помогут добиться мирного урегулирования – Асад

Дамаск, 11 января. Победы, достигнутые сирийской армией в сотрудничестве с Россией, помогут добиться мирного урегулирования в Сирии, заявил президент страны Башар Асад в ходе встречи со спецпредставителем президента РФ по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевом.

«Эти важные успехи на фронте борьбы с терроризмом стали решающим фактором, позволившим сорвать заговор по расколу Сирии и других стран Ближнего Востока, который вынашивал Запад и его региональные пособники», – отметил Асад.

Сообщается, что среди прочих вопросов в ходе встречи обсуждался ход международных переговоров по Сирии в Астане, а также проведение с 29 по 30 января в Сочи Конгресса по национальному диалогу.

Лаврентьев отметил, что Россия продолжит оказывать Сирии поддержку в борьбе с терроризмом и отстаивании единства и суверенитета страны.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин назвал недавнюю атаку на военные объекты в Сирии попыткой подрыва отношений с российскими партнерами, в первую очередь – с Турцией и Ираном. Путин отметил, что российские партнеры прекрасно понимают ситуацию, поэтому Россия, Иран и Турция будут действовать согласованно.